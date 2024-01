Mercato : Mourinho avec une ancienne star du PSG ?

Thomas Bourseau

Après avoir pris la porte à la Roma, José Mourinho pourrait ne pas se fair prier pour rebondir. Dans le viseur de la Saudi Pro League et notamment d’Al-Hilal depuis l’été dernier, The Special One serait susceptible d’entraîner Neymar au sein du club de Riyad.

José Mourinho est une nouvelle fois sans club. Cette semaine, la Roma a décidé de se séparer du Special One afin de le remplacer sur le banc de touche par une légende du club romain : Daniele de Rossi. Et pourtant, Mourinho semblait être ouvert à une prolongation de contrat chez les Giallorossi en décembre dernier.

«Les supporters sont extraordinaires et la ville est étonnante, je suis donc très heureux ici»

« Je suis heureux ici, mais je suis en fin de contrat, alors c'est une décision du club. Je me concentre sur aujourd'hui et je donne tout ce que j'ai. Je suis dans un très beau club avec beaucoup de gens sympathiques et un groupe de joueurs qui ne sont pas les meilleurs au monde, mais qui sont de très bons gars et de bons joueurs. Les supporters sont extraordinaires et la ville est étonnante, je suis donc très heureux ici ». Voici le message que José Mourinho confiait lors du Obi One Podcast de John Obi Mikel.

Viré de la Roma, Mourinho pourrait rebondir dans le club de Neymar !