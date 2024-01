Mercato - PSG : Transfert à 90M€, la mèche est vendue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'arrivée de Lucas Beraldo, et l'imbroglio autour du cas Gabriel Moscardo, le PSG semble avoir trouvé sa nouvelle priorité. En effet, Luis Campos met tout en œuvre pour convaincre Leny Yoro de signer à Paris dès cet hiver, quitte à mettre en stand by tous les dossiers activés jusque-là. Preuve que le défenseur du LOSC est bien l'objectif principal du PSG d'ici le 31 janvier.

Le mercato d'hiver du PSG ne prend pas la tournure attendue. Malgré la signature rapidement bouclée de Lucas Beraldo, transféré depuis Sao Paulo pour environ 20M€, le feuilleton Moscardo peine à trouver son dénouement et la situation commence à se tendre. Et la blessure de Milan Skriniar, combinée à l'incertitude qui règne autour du retour de Presnel Kimpembe, poussent désormais le club de la capitale à s'activer pour trouver un défenseur central. Et pour Luis Campos, la priorité est claire, il s'agit de Leny Yoro.

Campos met tous ses dossiers en stand by pour Yoro

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le conseiller sportif du PSG sort le grand jeu pour tenter de convaincre le défenseur du LOSC sous contrat jusqu'en 2025. Il faut dire que Luis Campos a prouvé qu'il savait trouver les arguments par le passé pour convaincre les jeunes joueurs. Et avec Leny Yoro, il tente notamment de rassurer son entourage concernant sa place dans le projet parisien. D'ailleurs, preuve que le joueur de 18 ans est la grande priorité du PSG, Luis Campos aurait mis en stand by toutes ses autres pistes en défense centrale, à l'image de celle menant à Diego Llorente.

Une énorme bataille se prépare pour le PSG

Néanmoins, il faudra affronter une solide concurrence dans ce dossier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester United, Liverpool et Manchester City ont tous discuté avec le LOSC pour Leny Yoro, tandis que d'autres médias évoquent également l'intérêt du Real Madrid ou du Bayern Munich. Le PSG veut donc agir vite pour devancer la concurrence. Mais il faudra y mettre le prix. Selon nos informations, le LOSC réclame 90M€ au PSG pour le transfert de Leny Yoro...