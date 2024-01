Mercato - PSG : Une bataille à 90M€ est confirmée à l’étranger

Benjamin Labrousse

Très attentif aux jeunes promesses, le PSG cherche à se renforcer en défense cet hiver. Pour cela, le club parisien a coché le nom de Leny Yoro. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le LOSC attend 90M€ pour sa pépite, alors que dans le même temps, un intérêt d’un cador de Premier League à l’égard du joueur a été confirmé.

Après avoir bouclé l’arrivée de Lucas Beraldo, le PSG pourrait poursuivre sur sa lancée en recrutant un nouveau défenseur central cet hiver. Et pour cause, le club parisien devra composer sans Presnel Kimpembe (Talon d’Achille) et Milan Skriniar (cheville) pour la deuxième partie de sa saison. Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance côté parisien : celui de Leny Yoro.

EXCLU - Mercato : Après le PSG, Lille répond à Manchester United pour Yoro ! https://t.co/seKhIbNZSn pic.twitter.com/obrsh1Q5Yd — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Le PSG lorgne Leny Yoro

A seulement 18 ans, le défenseur central du LOSC impressionne. Titulaire indiscutable au sein de la formation de Paulo Fonseca, Leny Yoro a logiquement tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens, dont celui du PSG. Le 31 décembre dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité le montant de transfert exigé par le club lillois envers Paris : 90M€.

Manchester United craque sur Yoro !

Un montant extrêmement élevé pour le PSG, qui n’est pas le seul club sur les traces de Leny Yoro. En plus du Bayern Munich et du Real Madrid, Manchester United est très intéressé par le prodige français. Le LOSC aurait réclamé plus de 70M€ au club anglais, qui, à en croire le journaliste Jonathan Johnson, est toujours plus intéressé par Leny Yoro. A suivre...