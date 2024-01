Mercato - PSG : Riolo annonce le verdict pour ce transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui cherche à recruter un défenseur central cet hiver avec la blessure de Milan Skriniar, Leny Yoro est un profil très apprécié par Luis Campos. Mais Daniel Riolo assure que le LOSC ne compte en aucun cas se séparer de son jeune crack d’ici la fin du mercato hivernal.

Âgé de seulement 18 ans, Leny Yoro est en train de s’imposer comme une référence en Ligue 1 ! Le jeune défenseur central du LOSC réalise une saison XXL, à tel point que plusieurs écuries telles que le PSG, Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool le suivent de très près pour un transfert.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé dévoile la date de sa grande décision https://t.co/tnLDb6AFmT pic.twitter.com/IDhWlaC7c6 — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Le PSG fonce sur Yoro

Avec l’absence longue durée de Milan Skriniar, victime d’une blessure à la cheville, le PSG envisagerait de faire venir Yoro dès cet hiver. Problème : comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le LOSC en demande pas moins de 90M€, et ce dossier semble donc voué à l’échec pour le PSG.

« La porte est fermée »