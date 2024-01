Mercato - PSG : Pourquoi Zidane n’est pas venu à Paris

Thibault Morlain

Au PSG, on a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Avec l’entraîneur espagnol, l’objectif est de bâtir un projet sur plusieurs années. Mais à Paris, on avait un autre rêve pour celui qui viendrait s’asseoir sur le banc de touche. Pendant longtemps, il a été question de l’envie du Qatar de faire venir Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid n’est toutefois jamais venu au PSG et ce pour différentes raisons.

En mai 2021, Zinedine Zidane avait décidé de quitter le Real Madrid. Depuis, l’entraîneur français n’a plus officié sur un banc de touche. Ce ne sont pourtant pas les prétendants qui manquaient pour Zizou. En effet, le champion du monde 98 a une cote énorme et fait rêver plus d’un club. C’est notamment le cas du PSG où les Qataris ont longtemps fait de Zidane leur priorité. En vain. Ça ne s’est jamais concrétisé entre l’ancien du Real Madrid et le club de la capitale. Mais pour quelles raisons ?

« Dans sa tête, il est trop Marseille »

Le premier point qui pourrait expliquer la non-arrivée de Zinedine Zidane au PSG serait son attachement à Marseille et à l’OM. Natif de La Castellane, Zizou n’a jamais porté les couleurs du club phocéen, pourtant, par respect, il rechignerait à rejoindre le PSG en raison de rivalité entre les deux clubs. « Dans sa tête, il est trop Marseille. Le fait de Marseille ça l’empêche d’aller à Paris ? Non je crois pas. Je ne sais pas pourquoi il a ce truc là. De ce que je sais, même sa famille a dit : « Tu n’y as pas joué » », avait pu expliquer Samir Nasri à ce sujet.

« Zidane ne signe pas au PSG parce qu'il attend l'équipe de France »