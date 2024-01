PSG : Zidane clashé, Mbappé crie au scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quasiment un an jour pour jour démarrait l'affaire Noël Le Graët, qui allait déboucher sur le départ de la président de la Fédération française de football. Sans filtre, le responsable s'en était pris à Zinédine Zidane, alors candidat à la succession de Didier Deschamps. Une sortie qui avait exaspéré Kylian Mbappé qui, un an plus tard, n'en démord pas.

Champion du monde 1998 et retraité des terrains depuis près de 18 ans, Zinédine Zidane reste un idole pour bon nombre de français. Et Noël Le Graët s'en est bien rendu compte. Invité de RMC il y a un an, le président de la FFF avait tenu des propos désobligeants. « Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » avait-il confié lors d'un entretien avec l'ancienne joueuse de tennis Marion Bartoli. Des propos qui ont secoué et indigné les réseaux sociaux.

Mbappé condamné à faire le ménage https://t.co/sZFQ7pvZtu pic.twitter.com/cmqPzH4fRx — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Il y a un an, Mbappé sonnait la révolte

Attaqué, Zidane a reçu énormément de soutiens, notamment celui de Kylian Mbappé, qui avait été l'un des premiers à réagir à cette affaire. « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » avait confié le joueur du PSG sur Twitter . Depuis, Le Graët a quitté son poste de président la FFF. Un choix logique pour Mbappé, qui a, une nouvelle fois, pris la position de Zidane.

Zidane en remet une couche