Mbappé : «Je suis libre…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Figure majeure du sport français depuis maintenant sept ans, Kylian Mbappé a également fait parler de lui ces derniers mois pour certaines prises de position qui ont fait polémique. Mais l’attaquant du PSG affiche un discours très clair à ce sujet : il est libre d’exprimer ses opinions sur chaque sujet lui tenant à cœur.

Depuis 2017, année de son éclosion à l’AS Monaco, de sa première sélection en équipe de France et de son transfert retentissant au PSG, Kylian Mbappé a l’habitude de briller sur le terrain. Le gamin de Bondy s’est imposé comme l’un des plus grands noms de toute l’histoire du sport français, mais Mbappé ne se contente pas de ça. Ces derniers mois, le capitaine de l’équipe de France s’est permis quelques prises de position en public, notamment un tweet sur l’affaire Nahel en juin dernier qui avait fait polémique : « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Nahel, ce petit ange parti beaucoup trop tôt », avait lâché Mbappé suite à la mort du jeune homme de 17 ans provoquée par un policier, alors qu’il tentait d’échapper à un contrôle routier.

Mbappé ne se cache pas

Kylian Mbappé a justifié ses prises de position dans un entretien accordé à l’émission Envoyé Spécial, sur France 2 : « Je le fais parce que je suis un citoyen du monde et que mon rôle est le même que tout le monde. Ce n’est pas parce que dans mon métier je suis dans une bulle que l’Homme est dans une bulle. L’Homme s’inquiète, il est heureux, il suit l’actualité, il s’informe… C’est aussi important de montrer à tout le monde que nous ne sommes pas sur une autre planète, que l’on est avec vous, qu’on voit ce qui se passe », indique la star du PSG.

« Mon rêve n’est pas d’être aimé de tout le monde »