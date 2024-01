PSG : Luis Enrique tente un coup contre l’OM, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Bradley Barcola a accordé un long entretien au média du PSG. L'occasion pour l'ailier de 21 ans de revenir sur ses débuts à Paris et notamment sur sa première titularisation. C'était au Parc des Princes le 24 septembre dernier face à l'OM. Le joueur reconnait qu'il ne s'attendait pas à débuter ce Clasico sous haute tension.

Bradley Barcola a tout de suite été mis dans le bain. Quelques jours après sa signature au PSG, l'ailier de 21 ans connaissait sa première titularisation face à l'OM. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, l'ancien lyonnais est revenu sur ses débuts.

« Je ne m’y attendais pas du tout »

« Je ne m’y attendais pas du tout. J’ai essayé au maximum de ne pas me mettre de pression, de me dire que pour mon premier match comme titulaire, être à la maison dans un gros match comme ça il n’y avait rien de mieux » a déclaré Barcola.

« Il n’y a pas d’âge »