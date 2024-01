Mercato - PSG : Cette conspiration dans l’ombre qui relance le feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. L’année 2024 va encore être animée par le feuilleton Kylian Mbappé qui semble encore se trouver entre le PSG et le Real Madrid. Régulièrement annoncé et trompé dans cette opération, le club merengue discuterait dans la plus grande des discrétions avec l’entourage d’Erling Braut Haaland en coulisses. Explications.

Kylian Mbappé semble être bien parti pour animer une bonne partie de l’actualité mercato du PSG et du Real Madrid dans les semaines à venir. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain. Aucune décision finale n’a été prise de la part du capitaine de l’équipe de France comme le10sport.com vous le dévoilait le 8 janvier dernier. Pourtant, certains journalistes, comme Abdellah Boulma, affirme qu’il aurait décidé de ne pas rempiler au Paris Saint-Germain.

«Le Real discute sans tambour ni trompette avec l’entourage du joueur»

Sur les ondes de RMC pendant l’émission de lundi soir Rothen s’enflamme , le journaliste Frédéric Hermel a affirmé qu’en coulisses, certains membres du directoire du Real Madrid commenceraient sérieusement à se lasser du feuilleton Kylian Mbappé. Au point de changer de stratégie avec le transfert d’Erling Braut Haaland. José Delgado a en effet fait savoir que le dossier Haaland était bien d’actualité à la Casa Blanca. « Le Real discute sans tambour ni trompette avec l’entourage du joueur et laisse le dialogue avec Manchester City à des tiers ».

Le Real Madrid a un plan pour Haaland