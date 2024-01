Mercato - Real Madrid : Divorce avec Benzema, les secrets sont révélés

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a surpris tout le monde en quittant le Real Madrid, et ce, pour rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement. Parti pour prolonger avec la Maison-Blanche, le buteur français de 36 ans aurait pris la direction merengue de court. En effet, Karim Benzema aurait mis Florentino Pérez dans le fait accompli en le prévenant la veille du dernier match de la saison 2022-2023.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema a réalisé 14 saisons de bons et loyaux services. Toutefois, le buteur français de 36 ans n'a pas soigné sa sortie, laissant un gout amer au club merengue lors de son départ vers Al Ittihad.

Benzema a mis le Real Madrid dans le fait accompli

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger son séjour au Santiago Bernabeu. Mais au tout dernier moment, l'ancien international français a finalement décidé de migrer vers l'Arabie Saoudite, s'engageant librement et gratuitement avec Al Ittihad.

Pérez était persuadé que Benzema allait prolonger