Mercato - Real Madrid : La malédiction se poursuit avec Benzema

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a pris tout le monde à contre-pied en quittant le Real Madrid pour rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement. Toutefois, son séjour en Arabie Saoudite vire à la catastrophe. Avant Karim Benzema, d'autres stars ont également vécu un calvaire après leur départ du Real Madrid, et notamment Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Angel Di Maria.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger. Toutefois, le buteur français de 36 ans a finalement décidé de migrer vers l'Arabie Saoudite. En effet, Karim Benzema s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Toutefois, l'ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid vit un enfer dans son nouveau club.

Benzema vit un calvaire à Al Ittihad

Arrivé à Al Ittihad l'été dernier, Karim Benzema est sous le feu des critiques, et ce, parce qu'il peine à enchainer les matchs à son plus haut niveau. Loin d'être épanoui en Arabie Saoudite, l'ancien international français a également des problèmes extra-sportifs avec son club. Ainsi, Karim Benzema ne devrait plus faire long feu à Al Ittihad. En effet, il pourrait claquer la porte d'ici la fin du mois de janvier. Avant Karim Benzema, de nombreuses stars n'ont pas réussi à rebondir après leur départ du Real Madrid : Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casemiro, Raphaël Varane, James Rodriguez, Marcelo, Angel Di Maria et David Beckham.

Cristiano Ronaldo a déçu à la Juve

Lors de l'été 2018, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en annonçant son départ du Real Madrid. Alors qu'il régnait à la Maison-Blanche depuis neuf saisons, CR7 a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté de la Juventus. Toutefois, Cristiano Ronaldo n'a pas eu la même emprise chez les Bianconeri . Si elle a continué à empiler les buts à Turin, la star portugaise a tout de même déçu lors de son séjour de trois saisons. « La signature de Cristiano Ronaldo à la Juve n'a pas eu l'effet escompté. Disons que sa contribution n'a pas été à la hauteur des grandes attentes qu'il y avait à son arrivée », a regretté Giuseppe Marotta, ancien administrateur délégué de la Vieille Dame . De surcroit, Cristiano Ronaldo n'a pas eu la même réussite en Ligue des Champions avec la Juve qu'avec le Real Madrid, n'ayant pu faire mieux qu'un quart de finale en 2018-2019, et ce, en trois saisons.

Di Maria, Casemiro et Varane à la peine à Manchester