Mercato - Real Madrid : La décision est prise pour le retour de Benzema

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema a migré vers l'Arabie Saoudite l'été dernier, et ce, pour s'engager en faveur d'Al Ittihad. Pas du tout épanoui dans son nouveau club, le buteur français de 36 ans pourrait prendre le large dès cet hiver. Toutefois, un retour au Real Madrid serait déjà à oublier.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema était en fin de contrat le 30 juin dernier. Alors qu'il était parti pour prolonger avec la Maison-Blanche , le buteur français de 36 ans a finalement fait ses valises, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad.

Benzema pourrait quitter Al Ittihad cet hiver

A Al Ittihad depuis seulement quelques mois, Karim Benzema voudrait déjà prendre le large. En effet, l'ancien international français ne serait pas heureux dans son nouveau club. Ainsi, Karim Benzema pourrait relever un tout nouveau défi dans un avenir proche, à moins qu'il ne retrouve l'un de ses anciens clubs.

Un retour au Real Madrid est déjà à exclure