Mercato - PSG : Deux stars visées pour l’été 2024 ?

Axel Cornic

En plein milieu du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain doit encore régler quelques problèmes et c’est le cas au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens souhaiteraient monter l’expérience d’un secteur assez jeune dans son ensemble et si rien ne se fait en ce mois de janvier, du côté de Doha on aurait déjà deux pistes colossales pour cet été.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a opéré un énorme ménage au PSG et c’est notamment le cas au milieu. Avec les départs de Marco Verratti, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum ce secteur a été totalement révolutionné, mais visiblement pas pour le mieux.

Un milieu jeune, qui manque d’expérience

Car si l’explosion de Warren Zaïre-Emery en a surpris plus d’un, force est de constater que le PSG manque d’un réel taulier au milieu, un joueur avec une grande expérience internationale. Cet homme aurait pu être Verratti, qui a été de quasiment toutes les campagnes européennes du club, mais les dirigeants ont souhaité le pousser vers la sortie.

Kimmich et Guimarães, les rêves du PSG