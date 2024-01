Mercato - PSG : Le Real Madrid déclenche la colère de Mbappé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé se joue en ce mois de janvier, ou tout du moins cela semble être le cas pour le Real Madrid. L’échec de 2022 toujours en tête, les Madrilènes auraient lancé un ultimatum à la star du Paris Saint-Germain, exigeant une réponse pour le 15 janvier selon la presse espagnole... une deadline qui est déjà passée.

Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle en ce début d’année 2024, avec les prochains matchs qui pourraient bien être ses derniers sous le maillot du PSG. Son contrat se termine en effet en juin prochain et pour le moment, il semble pencher pour un départ plutôt que pour une prolongation, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’aucune décision définitive n’a été prise.

Le Real Madrid pose un ultimatum

Depuis le 1er janvier dernier, il peut pourtant s’engager librement avec un autre club et plusieurs sources dont notamment Foot Mercato , ont annoncé un accord déjà trouvé avec le Real Madrid. Il faut dire que les Merengue ne semblent pas avoir une grande patience, puisqu’ils souhaiteraient avoir une réponse claire et rapide de la part de Kylian Mbappé. La presse espagnole a évoqué la date du 15 janvier, mais cette deadline est passée et on la star du PSG n’a toujours rien annoncé.

Mbappé agacé ?