Mercato - PSG : Mbappé va faire une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait rapidement prendre une décision au sujet de son avenir. Un choix qui semble se résumer à un duel entre le PSG et le Real Madrid, comme en 2022. Mais cette fois-ci, l’attente devrait être moins longue puisque selon Ramon Alvarez de Mon, une annonce devrait arriver rapidement.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question qui brûle les lèvres des fans de football est en particulier ceux du PSG et du Real Madrid. Il faut dire que le contrat de l'attaquant français s'achève le 30 juin. Ainsi, comme en 2022, il devra trancher entre une prolongation et un départ libre. Cependant, d'après Ramon Alvarez de Mon, la principale différence avec le précédent feuilleton Mbappé, c'est que cette fois-ci, l'attente sera moins longue.

«Mbappé ne va pas tarder à prendre sa décision»

« Mbappé ne va pas tarder à prendre sa décision. Il va prendre sa décision rapidement et les clubs concernés vont le savoir assez vite. Ils lui ont demandé de la clarté et il pense que cette fois-ci, il ne serait pas facile pour lui de prendre trop de temps pour prendre une décision. Toutes les cartes sont sur la table et elles sont extrêmement claires », assure le journaliste espagnol sur sa chaîne YouTube avant d’en rajouter une couche, assurant que du côté du PSG, on sent que Kylian Mbappé est sur le départ.

«Au PSG, on a l'intuition que Mbappé va partir»