Mercato - PSG : Mbappé a pris une décision pour son prochain club

Kylian Mbappé se fait attendre. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur tricolore n'a toujours pas annoncé s'il prolongerait ou pas son contrat à Paris. Son avenir continue de susciter de nombreuses spéculations. Mais une chose est sûre, il ne quittera pas l'Europe à la fin de la saison. L'international français l'aurait annoncé à des émissaires saoudiens.

Evidemment, la situation contractuelle de Kylian Mbappé attire de nombreuses formations. Ces dernières semaines, le joueur du PSG a été extrêmement sollicité, notamment par l'Arabie Saoudite. Après Neymar, Sadio Mané ou encore Karim Benzema, le championnat saoudien pourrait-il accueillir une nouvelle star ?

Mbappé ne quittera pas l'Europe

Selon les informations dévoilées par Caught Offside, Mbappé aurait répondu par la négative. Déjà courtisé par Al-Hilal l'été dernier, le joueur de 25 ans n'a pas l'intention de quitter l'Europe. La star parisienne a encore beaucoup a prouvé en Europe, où son nom figure dans les plans de nombreux cadors.

Le Real Madrid avance ses pions

Sur les traces de Mbappé depuis plusieurs années, le Real Madrid fait office de favori dans ce dossier et serait l'équipe la plus susceptible de l'accueillir en cas de départ du PSG. Mais à en croire le média anglais, Liverpool serait encore en course. Affaire à suivre...