PSG : Zaïre-Emery reçoit un cadeau, il jubile

Arrivé cet été au PSG, Bradley Barcola a effectué un premier bilan de son premier passage à Paris. Le joueur de 21 ans est revenu sur les évènements marquants de ce début de saison, notamment sa passe décisive à Warren Zaïre-Emery face à Brest le 29 octobre dernier (victoire 2-3).

Deux buts et deux passes décisives. Depuis le début de la saison, Bradley Barcola soigne ses statistiques. Malgré ses 21 ans, le joueur a de l'ambition. Il l'a encore annoncé ce jeudi lors d'un entretien accordé à PSG TV.

Barcola salue le but de WZE

« Quand on est attaquant on est beaucoup jugé sur le jeu, mais les statistiques comptent beaucoup. C'était important de pouvoir délivrer ma première passe décisive, et en plus elle est belle. Je joue vraiment pour gagner donc si je peux marquer je marque, si je peux faire la passe je fais la passe et c’est comme ça » a confié le joueur du PSG.

« Les statistiques comptent beaucoup »