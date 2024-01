Affaire Le Graët-Zidane : Mbappé en remet une couche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier 2023, la polémique autour de Noël Le Graët démarrait. Le président de la Fédération française de football, visiblement sans filtre, avait attaqué Zinédine Zidane, alors annoncé proche du Brésil. Une sortie qui avait provoqué sa chute, mais aussi la colère de Kylian Mbappé. Ce jeudi, la star du PSG est revenue sur cette affaire, qui avait fait grand bruit.

Au sortir d'un Mondial 2022 frustrant, Noël Le Graët avait décidé de reconduire Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Une décision qui a un impact direct sur l'avenir de Zinédine Zidane puisque ce dernier rêve de ce poste. Ce n'était pas forcément l'avis de Noël Le Graët, qui avait attaqué l'ancien coach du Real Madrid sur les antennes de RMC. « Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » avait confié celui qui dirigeait alors la FFF. De quoi faire réagir Kylian Mbappé.

Mbappé assure la défense de Zidane

La star du PSG avait été l'une des premières personnalités à prendre la défense de Zinédine Zidane. « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » avait-il déclaré sur Twitter . Une déclaration qui n'est pas restée sans conséquence puisque Noël Le Graët a, depuis, démissionné de son poste;

« Zidane on n’y touche pas »