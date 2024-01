Mbappé - Griezmann : Un malaise éclate, Deschamps ne regrette rien

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré l’ancienneté d’Antoine Griezmann en équipe de France, Didier Deschamps a privilégié Kylian Mbappé pour le brassard de capitaine après la retraite internationale d’Hugo Lloris. une décision mal vécue par le joueur de l’Atlético de Madrid dans un premier temps. Près d’un an après, le sélectionneur des Bleus ne regrette pas son choix.

Une page s’est tournée en équipe de France l’an dernier avec les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, laissant Didier Deschamps orphelin de ses deux capitaines. En mars, Kylian Mbappé héritait du brassard, et ce malgré la présence dans le groupe d’Antoine Griezmann, pilier des Bleus sous Didier Deschamps. Une désillusion pour la star de l’Atlético, abattue en apprenant la nouvelle au point de s’interroger sur son avenir international comme l’expliquait L’Equipe . Un malaise de courte durée qui n’a pas impacté la vie du groupe. Interrogé par GQ , le sélectionneur de l’équipe de France estime avoir fait le meilleur choix avec Kylian Mbappé.

« C’est une bonne chose pour l’équipe de France »

« Cette responsabilité ne lui pèse pas sur les épaules. Il a la capacité à faire le lien entre les jeunes et les moins jeunes, sur et en dehors du terrain. Neuf mois se sont écoulés et je constate, même si je n’avais pas de doute, que Kylian capitaine, c’est une bonne chose pour l’équipe de France », juge Deschamps.

« Il a très bien pris ce relais »