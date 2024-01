Un joueur de l’OM tourne le dos à l’équipe de France et se justifie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né à Rouen il y a 23 ans, Iliman Ndiaye a très vite choisi sa nationalité sportive. Transféré à l'OM l'été dernier, l'ancien joueur de Sheffield United avait tranché en faveur du Sénégal, le pays de son père. Avant de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Ndiaye a justifié cette décision.

En ce début de mois de janvier, de nombreux joueurs de l'OM ont pris la décision de s'envoler pour la Côte d'Ivoire afin de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est le cas notamment d'Iliman Ndiaye, qui disputera cette compétition sous les couleurs du Sénégal. Né à Rouen, le joueur marseillais aurait pu défendre les couleurs de la France. Mais défendre les couleurs des Lions de la Teranga a toujours été un rêve pour Ndiaye.

« Mon objectif était clair »

« Je crois que j’étais suivi quand j’étais petit par la France, mais mon objectif était clair, c’était jouer pour le Sénégal. Mon père était trop content ! Il était à côté de moi quand le sélectionneur m’a annoncé la bonne nouvelle au téléphone pour ma première sélection, tous les souvenirs ont ressurgi. Et quand j’ai fait mes débuts, c’était encore autre chose, quand j’ai marqué encore plus fort ! » a-t-il confié à La Provence. Autre joueur de l'OM, Amine Harit, né à Pontoise, a aussi choisi son pays d'origine, le Maroc.

Harit a aussi délaissé l'équipe de France