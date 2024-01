Mercato - OM : Trop cher pour Marseille, il envisage une terrible décision ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier en Bretagne, Nemanja Matic veut déjà plier bagage. Alors que l’OL disposerait d’un accord avec le milieu serbe de 35 ans, l’OM aurait de son côté écarté la piste jugée trop onéreuse. Le bras de fer est entamé, et le principal intéressé semble prêt à tout pour quitter Rennes.

Les formations de Ligue 1 s’activent dans ce mercato hivernal pour dénicher de bonnes affaires, et il n’est pas rare de voir plusieurs clubs se disputer la même cible. Cela a notamment été brièvement le cas avec Nemanja Matic, qui veut quitter Rennes. L’Olympique Lyonnais souhaite attirer l’ancien joueur de la Roma et disposerait même d’un accord avec lui. De son côté, l’Olympique de Marseille a également été cité dans le dossier Matic, mais selon La Provence , la piste est désormais écartée à cause des émoluments du joueur.

L’OL veut Matic

L’OL a donc le champ libre mais il faut pour cela convaincre Rennes, qui n’a pas autorisé son joueur à se trouver un nouveau club. Nemanja Matic ferait pourtant le forcing comme l’explique L’Equipe . Après avoir insisté auprès de ses dirigeants, le Serbe aurait approché la famille Pinault pour obtenir son bon de sortie.

Une retraite envisageable ?