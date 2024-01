Mercato - OL : Un grand nom veut signer à Lyon !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir réussi à sortir la tête de l’eau en fin de première partie de saison avec trois succès de suite, l’Olympique Lyonnais doit confirmer avec Pierre Sage à sa tête. Pour l’aider dans sa tâche, les dirigeants veulent se montrer actifs sur le mercato, en misant notamment sur Nemanja Matic, déterminé à l’idée de rejoindre les Gones. Il faudra toutefois convaincre le Stade Rennais.

L’OL tient déjà deux renforts avec le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson, arrivés en provenance de Botafogo que détient également John Textor, mais d’autres joueurs plus expérimentés sont attendus chez les Gones , à l’instar de Nemanja Matic. Un temps évoqué sur les tablettes de l’OM, le milieu de 35 ans est dans les petits papiers de l’OL, et les deux parties seraient même tombées d’accord.

Mercato - OL : Une ancienne piste du PSG veut débarquer à Lyon https://t.co/cYHFxl5fzt pic.twitter.com/pcbekOLGBC — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Matic et l’OL sont d’accord ?

Selon L’Équipe , Matic et l’OL se seraient déjà mis d’accord pour cet hiver, alors que le club dirigé par John Textor serait quant à lui disposé à régler une indemnité de transfert. Mais les dirigeants du Stade Rennais campent sur leurs positions, malgré le pressing effectué par le Serbe. Le divorce semble pourtant acté.

Malaise total à Rennes