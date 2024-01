Mercato - PSG : Paris tente un attaquant XXL a l’étranger !

Alexis Brunet

Les dirigeants parisiens cherchent toujours à attirer les meilleurs joueurs au PSG. Cela sera peut-être encore plus le cas l'été prochain, s'il faut trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Dans ce sens le club de la capitale se serait montré intéressé par l'attaquant géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Son agent a révélé que le club de la capitale l'avait contacté.

L'été dernier, le PSG a grandement modifié son attaque. Lionel Messi ou bien Neymar sont partis, et de nombreux jeunes joueurs ont débarqué à Paris. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et même Gonçalo Ramos. L'ancien joueur de Francfort a notamment coûté plus de 90M€ aux dirigeants parisiens, mais il a du mal à répondre aux attentes pour le moment.

Le PSG est en contact avec Kvaratskhelia

Mais il est possible qu'un nouveau grand joueur s'ajoute à l'attaque du PSG prochainement, et augmente la concurrence. Le club de la capitale serait en contact avec Khvicha Kvaratskhelia. C'est son agent, Mamuka Jugeli qui a vendu la mèche, d'après des propos rapportés par Il Mattino . « J'ai eu des contacts avec de nombreux clubs, pas seulement le PSG et le Real, mais De Laurentiis le laissera-t-il partir ? Il y a aussi Barcelone et Manchester, mais tout se passera en temps voulu. Khvicha est un joueur exceptionnel qui fait partie des trois meilleurs au monde. Le grand avantage de Kvara, c'est qu'il s'adapte à ce beau football. »

Le PSG devra peut-être remplacer Mbappé

L'intérêt du PSG pour Kvaratskhelia est sans doute lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Le Français n'a toujours pas prolongé son contrat à Paris, et il arrive en fin de contrat en juin prochain. Un transfert du côté du Real Madrid ou de Liverpool est donc possible. En cas de départ du champion du monde, l'hypothèse d'une arrivée de l'attaquant du Napoli serait donc très crédible.