PSG : Le Qatar perd patience, une deadline est fixée

Amadou Diawara

Pour continuer à rêver plus grand avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi et les investisseurs qataris aimeraient racheter le Parc des Princes. Toutefois, la mairie de Paris refuserait de leur vendre l'enceinte. Interrogé sur le sujet, le président du PSG a affirmé qu'il ne comptait pas attendre trop longtemps avant de s'offrir son propre stade.

Les hautes sphères du PSG basées au Qatar ont le projet d'avoir leur propre stade pour continuer à faire grandir le club. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi aimerait trouver un accord avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Toutefois, le président du PSG n'arrive pas à faire plier Anne Hidalgo, la maire de la ville, qui refuse de vendre l'enceinte. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Nasser Al-Khelaïfi lui a mis la pression, affirmant qu'il voulait que son club ait son propre stade au plus vite.

« Avez-vous le sentiment que la mairie de Paris vous aime autant que vous aimez Paris ? La vérité, c’est qu’on ne mérite pas ce qu’on nous fait à Paris. Je veux savoir combien de personnes viennent à Paris pour regarder un match du Paris Saint-Germain. Je pense qu’il y en a beaucoup. On a fait beaucoup pour la ville, pour le stade. On a investi plus de 70, 75 millions d’euros. Aujourd’hui, on a un investisseur américain, on a besoin d’un plus grand stade. On le mérite » , a confié Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, avant d'en rajouter une couche.

