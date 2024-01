PSG : Messi, Neymar… L’anecdote de Mbappé

Thibault Morlain

La saison dernière, sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG avait réalisé un début de saison canon. Le LOSC en avait notamment fait les frais avec une sévère claque infligée par la bande à Kylian Mbappé (1-7). Auteur d’un triplé durant cette rencontre, le Français a d’ailleurs livré les dessous d’une combinaison avec Lionel Messi et Neymar.

Le 21 août 2022, le PSG avait assommé le LOSC (1-7), prenant l’avantage après à peine une dizaine de secondes de jeu. En effet, le club de la capitale avait réalisé une incroyable combinaison d’abord avec Neymar et Lionel Messi, puis avec Kylian Mbappé à la conclusion. Surpris, les Dogues n’ont rien pu faire pour empêcher ce but express…



Mercato - PSG : La première victime de Mbappé est connue https://t.co/RQnflmJa3s pic.twitter.com/j1DyT9PEeV — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

« On l’a bossé la veille de match »

Comment le PSG en est arrivé à avoir cette idée-là ? A l’occasion d’un entretien à paraitre dans les prochains jours pour Prime Vidéo , Kylian Mbappé a dévoilé les coulisses de cette action avec Neymar et Lionel Messi. « Celui-là, on l’a bossé la veille de match, mais deux minutes », lâche Mbappé.

« T’inquiètes pas, demain c’est bon »