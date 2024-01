PSG : Kylian Mbappé lui a fait un cadeau, il jubile

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a battu l'US Revel en 32ème de finale de la Coupe de France. Après la rencontre, Kylian Mbappé a offert son maillot à Maxime Zahil, qu'il a déjà affronté plusieurs fois lorsqu'il évoluait en équipe de jeunes. Interrogé sur le geste de la star du PSG, le vice-capitaine de Revel s'est enflammé.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG s'est frotté à l'US Revel ce dimanche soir en 32ème de finale. Grâce notamment à un grand Kylian Mbappé, les hommes de Luis Enrique se sont imposés largement contre le pensionnaire de Régional 1 (0-9).

Mbappé a donné son maillot à Zahil

A l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé a offert son maillot à Maxime Zahil, qu'il a affronté à plusieurs reprises dans ses jeunes années de footballeur. Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS , le vice-capitaine de l'US Revel s'est prononcé sur le cadeau du numéro 7 du PSG.

«C'était très sympa et très classe»