Mercato : «Mbappé ? Je suis presque sûr qu’il va rester au PSG»

L’année 2024 vient à peine de commencer que déjà, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les préoccupations. Son contrat avec le PSG, qui prend fin en juin prochain, suscite toutes les interrogations du moment. Mais pour Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport, la star parisienne a de grandes chances de rester.

En 2022, alors que tous les médias annonçaient la signature prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid, vous étiez l’un des rares à affirmer qu’il resterait à Paris. Quelle est votre position aujourd’hui ?

En 2022, c’était à la fois mon opinion et le fruit d’informations que j’avais eu à ma connaissance. Aujourd’hui ? Je fais rebelote et je pronostique qu’il ne va pas partir. Je peux tout à fait me tromper, mais pour le moment, dans le dossier Mbappé, je n’ai pas encore eu tort (sourire). Je vais vérifier si j’ai perdu la main ou pas (rire). Bien évidemment qu’il y aura une part de chance si jamais j’ai raison. Et peut-être, je me permets, un peu de compétence par rapport à certaines informations glanées çà et là... Mais je n’en dirai pas plus. Vous me demandez mon avis ? Je suis presque sûr qu’il va rester.



S’il vous demandait conseil, vous lui diriez quoi ?

Je lui dirai très simplement : Partir ? Pourquoi pas. Mais pour aller où ? Au Real Madrid ? Mais pour jouer quoi ? Numéro 9 ? Pour cirer les pompes d’un Jude Bellingham qui a réussi, en quelques jours seulement, à s’imposer, avec le numéro d’un certain Zidane dans le dos ? Pour aller jouer dans un club où Vinicius est l’enfant chéri de 80% des supporters, dans un registre qui est le sien ? Partir à Liverpool ? Mon ami, il n’y a pas que le foot dans la vie d’un footballeur, il y a aussi l’endroit où tu vies. Si tu m’offres le choix d’une vie à Paris ou à Liverpool, j’ai déjà décidé avant que tu ne finisses de me poser la question…

« A Paris, il n’est pas bien. Il est très, très bien… »

Impossible pour lui de quitter le nid parisien ?

Rien n’est impossible mais Paris, c’est chez lui. Et je peux vous dire une chose avec certitude, à Paris, il n’est pas bien. Il est très, très bien..



Il rêvait pourtant, petit, du Real Madrid…

Le Real Madrid, oui, ok… Mais qu’est-ce qui est le mieux entre aller gagner une 15e Ligue des Champions d’un club qui a déjà tout gagné et remporter la première de toute l’histoire de ton club de toujours ? Pour moi, il n’y a pas photo. Et quand on regarde de plus près ce qui a été fait pour lui ces derniers temps, à Paris, il aura la même chose ailleurs ? Un club prêt à construire un effectif autour de lui, qui fait autant d’effort pour que tu sois heureux, pour te conserver ? Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de partir quand tu as ces conditions. Et sur le plan financier, il n’y a pas un club qui pourra faire les mêmes efforts que Paris.