PSG : «C’est grave», le Qatar crie au scandale

Alors que le PSG joue ses matchs au Parc des Princes, cette enceinte appartient à la ville de Paris. Cependant, le club de la capitale se sent un peu à l’écart dans ce stade, mais pour l’agrandir, le Qatar souhaite l’acheter. Problème, les négociations avec Anne Hidalgo sont très compliquées. Un sujet sur lequel est revenu ce mardi Nasser Al-Khelaïfi, choqué par certains propos apparus ces derniers jours.

Souhaitant agrandir le Parc des Princes, le Qatar, propriétaire du PSG, souhaiterait d’abord acheter le stade avant de faire les travaux. Mais encore faut-il trouver un accord avec la Mairie de Paris, qui détient actuellement l’enceinte. Cela fait maintenant de très longs mois que les deux camps tentent d’échanger pour parvenir à un accord. Le fait est que pour le moment, cela semble être mission impossible. En effet, entre les propositions du PSG et les demandes d’Anne Hidalgo, l’écart est abyssal.

« Nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar »

De plus, au sein de la Mairie de Paris, certains sont totalement opposés à la vente du Parc des Princes au PSG et par conséquent au Qatar. Récemment, pour Sud Radio , David Belliard, adjoint de la Maire de Paris au niveau de l’espace public et des mobilités, avait lâché : « Je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar ou de toute façon la vente du Parc des Princes. (…) En tant qu’élu parisien, je m’opposerais à la vente du Parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés ! Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar. Je m’opposerai à toute vente. C’est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens ».

« Je pense que légalement, il ne peut pas dire ça »