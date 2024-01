PSG : Mbappé les a tous régalé !

Thomas Bourseau

Avec le PSG, Kylian Mbappé n’a jamais eu de véritable trou d’air au niveau des statistiques. Que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. D’ailleurs, Mbappé a atteint la barre des 30 buts dans cette compétition, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Après la démonstration face à la N3 d’US Revel, Mbappé a fait le bonheur des joueurs amateurs.

Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Coupe de France dimanche soir. Lors de ce 32èmes de finale entre le Paris Saint-Germain et l’US Revel, club de N3, le PSG a fait le travail en s’imposant 9 buts à 0 avec un triplé de Kylian Mbappé notamment et le premier but de Cher Ndour au Paris Saint-Germain.

Mbappé entre un peu plus dans l’histoire du PSG

Devant les 30 réalisations de Kylian Mbappé se trouvent notamment Michel Platini et Delio Onnis avec 44 buts chacun. Après le Trophée des champions remporté la semaine dernière par le PSG face au Toulouse FC, le club de la capitale a poursuivi sur sa lancée avec une accession aux 16èmes de finale de Coupe de France. Dans la foulée du large succès du PSG face aux amateurs d’US Revel, Kylian Mbappé a su donner de son temps pour régaler les joueurs de l’US Revel dont le gardien Cyril Garcia.

«Tout le monde a pu avoir son souvenir avec Mbappé, c’était sympa»