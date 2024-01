Mercato - PSG : Le Qatar annonce un accord pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre la parole au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Le président du PSG est catégorique concernant la position du club de la capitale pour son attaquant vedette. Et surtout, le dirigeant qatari confirme l'accord passé l'été dernier.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas encore tranché pour son avenir comme il l'expliquait le 3 janvier dernier. « Je n'ai pas fait de choix », assurait l'attaquant du PSG après la victoire dans le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) avant de préciser qu'il avait passé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi : « Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club ». Un accord confirmé par le président du PSG en personne.

Al-Khelaïfi confirme l'accord avec Mbappé

« Il a été très clair après le Trophée des champions et l’a dit lui-même : nous avons un accord. Je le considère comme un membre de ma famille et je le protège. Il est le meilleur joueur du monde et je ne vais pas cacher que je veux le garder, à 100%. Il m’a donné sa parole, ce qu’on s’est dit restera entre nous, mais c’est un gentleman et un homme de parole. Je pense que c’est très important que le capitaine de l’équipe de France et que le meilleur joueur du monde soit ici au Paris Saint Germain », révèle Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du Parisien .

«Nous avons un accord»