Mercato - PSG : La décision de Mbappé annoncée en direct ?

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n'aurait pas encore tranché. Mais pour Christophe Dugarry, la probabilité de le voir porter le maillot parisien la saison prochaine est proche de zéro. Selon l'avis du champion du monde 1998, l'international français de 25 ans se dirige vers un départ à la fin de la saison.

« Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus importan t ». Tel était le message de Kylian Mbappé après le Trophée des champions mercredi dernier. Mais pour Christophe Dugarry, le joueur parisien a fait son choix.

Dugarry vend la mèche pour Mbappé

Entre le Real Madrid et le PSG, Mbappé aurait tranché en faveur du premier selon le champion du monde 1998. « Je pense qu’il sait qu’il ne restera pas au Paris Saint-Germain. Je pense qu’il a fait son temps au PSG » a confié Dugarry lors de l'émission Rothen S'enflamme . Désormais, le joueur tricolore doit officialiser sa décision. Selon l'ancien international français, Mbappé doit le faire le plus rapidement possible afin d'éviter de cristalliser les tensions.

« Je veux qu’il le dise dans les prochains jours »