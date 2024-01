Mercato - OM : Un proche de Galtier annonce un joli coup à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, Jorge Maciel a très bien connu Jean Onana que ce soit au Portugal ou avec les Dogues. Et le technicien s’enthousiasme pour le milieu de terrain qui vient de s’engager à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance de Besiktas et qui vient renforcer un secteur de jeu affaibli par la CAN.

Pendant quasiment un mois, l'OM devra faire sans plusieurs joueurs partis à la CAN à l'image de Pape Gueye, Azzedine Ounahi ou encore Amine Harit, ce qui laisse peu d'options à Gennaro Gattuso au milieu de terrain. C'est la raison pour laquelle l'OM a obtenu le prêt de Jean Onana. Un joueur que Jorge Maciel, ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, connaît très bien. Et il ne tarit pas d'éloges pour le néo-Marseillais.

L'arrivée d'Onana est validée

« Je rejoins Lille en novembre, je pense que c'est en décembre ou en janvier qu'il arrive. Après, quand il arrive, à la base, c’est un joueur qui faisait partie d'un projet de progression. Il n’était pas prévu pour jouer avec le groupe pro directement, au début, il était prévu pour être dans l'équipe réserve. Mais finalement, grâce à son niveau, son engagement et aussi grâce à certains concours de circonstances, il a vite basculé dans l'équipe principale », assure-t-il dans une interview accordée au Phocéen , avant de poursuivre.

«Beaucoup d'impact, très intense, toujours concentré, engagé au maximum»