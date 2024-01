Mercato - PSG : Un crack va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de Warren Zaïre-Emery, le PSG tient peut-être un autre crack de la même génération à savoir Senny Mayulu qui a fait ses débuts avec son club formateur lors de la très large victoire contre l'US Revel en Coupe de France (9-0). D'ailleurs, le milieu de terrain de 17 ans serait en discussions avancées pour prolonger son contrat comme le révèle Le Parisien . Et selon son ancien éducateur au PSG Thomas Leyssales, aujourd’hui entraîneur de l’équipe des moins de 17 ans, ce serait une bonne nouvelle pour le club de la capitale.

Mayulu, le nouveau crack du PSG ?

« Il est arrivé avec un an d’avance, comme Warren. Il est en train d’éclore mais c’est un joueur à potentiel qui était régulièrement en avance (…) Il fait beaucoup d’efforts, il gratte un peu plus de ballons, il s’est aussi étoffé physiquement, a gagné en force et peut mettre plus d’impact. C’est un joueur polyvalent, déterminé, qui a une forte envie de réussir, de faire gagner ses équipes et d’être performant », assure-t-il dans les colonnes du Parisien .

«Gauche ou droite, c’est la même chose»