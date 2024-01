Mercato - OM : Un «soldat» signe à Marseille, Gattuso va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Première recrue de l'hiver pour l'OM, Jean Onana débarque sous la forme d'un prêt afin de compenser les nombreux départs à la CAN. L'ancien milieu du RC Lens présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1 et selon Jorge Maciel, ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, Jean Onana est un véritable soldat.

Bien décidé à se renforcer au milieu de terrain compte tenu des nombreux départs à la CAN, l'OM a obtenu le prêt de Jean Onana en provenance de Besiktas. Passé par le LOSC, Bordeaux et Lens, il présente l'avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 et Jorge Maciel, ancien adjoint de Christophe Galtier à Lille, présente Jean Onana comme un soldat. Des qualités qui devraient plaire à Gennaro Gattuso.

«Onana est un joueur qui sait que le travail paye»

« Onana est un joueur qui sait que le travail paye. Il sait que ce n’est pas le meilleur joueur du monde mais il sait qu’il peut progresser, qu’il a des qualités que d’autres n’ont pas. C’est jour après jour qu’il va montrer son niveau et qu’il va montrer à l’entraîneur qu’il est là, qu’on peut compter sur lui que ce soit en tant que titulaire ou pas. Onana devra jouer ce rôle de soldat comme il l’était à Lens ! S’il joue ce rôle là il sera important pour le club. Parce qu'il va avoir un club avec beaucoup d'énergie, qui va accompagner son énergie. Donc ça va apporter la passion qu'il a dans les jambes et dans sa façon de jouer », assure-t-il dans une interview accordée au Phocéen , avant de poursuivre.

«Je pense que c'est son vrai talent, c'est être un soldat»