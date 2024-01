Mercato - PSG : Cette star signe à Paris, son clan déballe tout

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma a quitté l'AC Milan pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogé sur le transfert du gardien de 24 ans, Enzo Raiola a lâché toutes ses vérités sur son choix. A en croire son agent, Gianluigi Donnarumma a migré vers la France pour se challenger.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma n'a pas prolongé avec les Rossoneri . En effet, le gardien italien de 24 ans a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors que Gianluigi Donnarumma défend les couleurs parisiennes depuis un peu plus de deux ans, Enzo Raiola a dévoilé les raisons de son départ de Milan lors d'un entretien accordé à DAZN .

Donnarumma a quitté l'AC Milan pour rejoindre le PSG

« Pourquoi Gianluigi Donnarumma a fini par quitter l'AC Milan ? Mino (Raiola) m'a appris une chose : que si un joueur peut passer un palier, il faut lui donner cette chance, sinon il stagne. Inutile de dire que Gigio était dans une zone de confort à l'AC Milan. Il savait qu'il jouerait toujours et c'était un peu inquiétant pour nous. En se reposant sur ses lauriers, il aurait pu devenir un gardien comme les autres. Même lui a eu des moments où il pensait qu'il pouvait stagner. Au lieu de cela, au PSG, avec la concurrence avec Navas, il a beaucoup changé sur le plan professionnel. C'était un professionnel, maintenant c'est un grand professionnel » , a confié l'agent de Gianluigi Donnarumma, avant d'en rajouter une couche.

Donnarumma ne voulait pas se reposer sur ses lauriers