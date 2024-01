Mercato - OM : Le retour d’un champion du monde se complique

Hugo Chirossel

Deux ans et demi après son départ de l’OM, Florian Thauvin veut revenir en Ligue 1. Un retour dans la cité phocéenne a justement été évoqué, chose qui n’intéresse pas le club marseillais. Annoncé dans le viseur de l’OGC Nice, les Aiglons se sont finalement attaché les services de Mohamed-Ali Cho. C’est désormais Lorient qui est intéressé, mais là encore, une arrivée chez les Merlus semble compliquée.

Parti de l’OM en juin 2021, à la fin de son contrat, Florian Thauvin a le mal du pays. Après une expérience compliquée aux Tigres de Monterrey, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France est revenu en Europe il y a un an. L’ailier de 30 ans s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec l’Udinese, mais il veut désormais quitter la Serie A pour revenir en Ligue 1.

« Il peut être utile »

Dans cette optique, un retour à l’OM a justement été évoqué, mais comme indiqué par Foot Mercato , si son cas a été discuté en interne, les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de le rapatrier. Selon RMC Sport , l’OGC Nice a également pensé à récupérer Florian Thauvin. « Nice est un club très important. Aujourd’hui, à 31 ans, si on l’accepte, ça ferait plaisir à Thauvin de venir à Nice et de revenir en France », a déclaré Rolland Courbis sur les ondes de RMC . « Chacun ses goûts mais avec les cinq changements possibles aujourd’hui, c’est un joueur capable d’entrer en cours de match et d’apporter une certaine expérience. Il joue depuis très longtemps mais il n'a que 31 ans. À l’Udinese, il joue axe côté droit, il rentre intérieur et est capable de faire une bonne dernière passe ou de frapper. Il peut être utile . »

Un retour en France se complique pour Thauvin