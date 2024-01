Mercato - OM : Le Barça peut plomber un gros coup de Benatia

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'une des priorités de l'OM est de se renforcer dans le secteur offensif afin de compenser les départs à la CAN d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Dans cette optique, Medhi Benatia s'intéresserait notamment à Francisco Trincao. Mais dans ce dossier, le FC Barcelone pourrait bien plomber les ambitions marseillaises.

L'OM a lancé son mercato d'hiver par l'arrivée de Jean Onana sous la forme d'un prêt en provenance de Besiktas. Néanmoins, le club phocéen n'en a pas terminé avec son recrutement puisque l'arrivée d'au moins un renfort offensif est également attendue afin de compenser les départs à la CAN des deux Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Mercato - OM : Longoria perd la bataille pour ce transfert ! https://t.co/rkyhKOqz0a pic.twitter.com/gcifBEo8MJ — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

L'OM tente le coup pour Trincao

C'est ainsi que selon les informations de La Tribune OM , le club phocéen s'intéresse à Francisco Trincao. Peu utilisé au Sporting CP, où il n'a été titularisé qu'à une seule reprise, l'ancien ailier du FC Barcelone serait ainsi ouvert à l'idée d'un prêt du côte de l'OM.

Le Barça a une clause de rachat à 20M€

Néanmoins, ce dossier pourrait capoter à cause du FC Barcelone. Le club catalan dispose en effet d'une clause de rachat prioritaire estimée à 20M€. Et si le Barça décide de la lever, l'OM ne pourra plus attirer Francisco Trincao.