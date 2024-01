Mercato - PSG : Trois scénarios possibles pour la prochaine recrue

Amadou Diawara

Blessé lors de sa visite médicale à Paris, Gabriel Moscardo va devoir patienter avant de devenir officiellement un joueur du PSG. Toutefois, le milieu de terrain brésilien est toujours destiné à signer dans le club de la capitale. D'ailleurs, le PSG aurait prévu trois options possibles pour l'arrivée de Gabriel Moscardo.

Au début du mois de janvier, Gabriel Mocardo est passé tout proche de signer au PSG. En effet, le crack brésilien de 18 ans a passé sa visite médicale à Paris en vue d'une signature dans le club de la capitale. Toutefois, Gabriel Moscardo est blessé et doit se faire opérer. Et alors qu'il va manquer trois mois de compétition, le milieu de terrain du Corinthians va devoir patienter avant de devenir un nouveau joueur du PSG.

Une arrivée en janvier ou en juin pour Moscardo ?

Selon les informations du Parisien , le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Gabriel Moscardo. Toutefois, la direction parisienne hésite entre trois options différentes pour le transfert du Brésilien. Si le PSG obtient toutes les garanties pour un retour de Gabriel Moscardo en mars, il pourrait décider de boucler sa signature d'ici la fin du mois de janvier, et ce, pour pouvoir l'utiliser à la fin de cette saison. Alors que le joueur serait emballé par cette idée, le club de la capitale doit aussi penser à son adaptation.

Un prêt de six mois au Corinthians ?