Mercato - PSG : Mbappé doit faire une croix sur 130M€

Thibault Morlain

Encore plus depuis le 1er janvier, l’avenir de Kylian Mbappé anime toutes les discussions sur le marché des transferts. Alors que le Français est dans sa dernière année de contrat au PSG, cette fois pourrait enfin être la bonne pour le voir rejoindre le Real Madrid. Toutefois, les conditions de l’arrivée de Mbappé chez les Merengue auraient quelque peu évolué…

La question à laquelle tout le monde veut avoir la réponse est : où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Etant dans sa dernière année de contrat au PSG, le Français a une décision à prendre. Comme révélé par Footmercato , Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid, mais dans la foulée, de nombreux démentis sont tombés et le 10sport.com vous a expliqué que le joueur du PSG n’avait encore rien décidé…



La prime à la signature n’est plus de 130M€

Kylian Mbappé ira-t-il alors au Real Madrid ? Rien n’est donc encore acté pour l’avenir de l’attaquant du PSG. Pour autant, au sein de la Casa Blanca, on n’est plus prêt à faire toutes les folies pour recruter Mbappé. Au micro de RMC , Frédéric Hermel a ainsi assuré que la prime à la signature de 130M€ négociée il y a quelques années n’était plus d’actualité : « Les 130M€ de prime à la signature qui avaient été promis il y a 2 ans, ce n’est plus le cas aujourd’hui ».

« Aujourd’hui, il n’y a pas une folie à Madrid pour Mbappé »