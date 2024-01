Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, une grande décision est prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid reste positionné dans le dossier Mbappé, alors que le contrat de l’international français avec le PSG arrive à expiration au terme de la saison. Le capitaine des Bleus pourrait retrouver plusieurs de ses compatriotes chez les Merengue, mais pas Raphaël Varane, dont le retour a été exclu par les dirigeants.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est encore la priorité du Real Madrid, qui entend être fixé rapidement après l’énorme déconvenue subie en 2022. Et le capitaine des Bleus n’est pas le seul Français à avoir vu son nom être associé à la formation merengue ces derniers jours. Alors que le Real Madrid doit faire face aux blessures d’Eder Militao et David Alaba, il a notamment été question d’un retour de Raphaël Varane, en difficulté à Manchester United. Cependant, cette opération semble définitivement écartée.

Mercato - PSG : Mbappé va lâcher une bombe ! https://t.co/WNPKodf6U8 pic.twitter.com/bEQ6fjl391 — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Varane désiré par Ancelotti, mais...

« Pour le moment, nous n'envisageons pas de recruter un autre défenseur central », a récemment assuré Carlo Anceotti en conférence de presse. Pourtant, l’entraîneur du Real Madrid aurait fait le forcing pour attirer son ancien joueur. « Ancelotti a demandé Varane et il voulait venir parce qu'il ne se sent pas du tout à l'aise à Manchester. Les dirigeants ont interdit son retour », a révélé Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito.

Aymeric Laporte proposé au Real ?