Mercato - PSG : La première victime de Mbappé est connue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains jours, Kylian Mbappé pourrait bien annoncer son choix de rejoindre le Real Madrid alors que son contrat au PSG s'achève le 30 juin. Néanmoins, une telle arrivée ne serait pas sans conséquence pour l'effectif actuelle du club merengue, déjà bien fourni dans le secteur offensif. Et la victime de la signature du crack de Bondy pourrait bien se nommer Vinicius Junior.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est autorisé depuis le 1er janvier à s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, bien qu'une prolongation au PSG ne soit pas à exclure, le Real Madrid fait figure d'option crédible pour l'avenir du crack de Bondy. Néanmoins, le club merengue serait contraint de faire de la place dans son effectif pour accueillir le capitaine de l'équipe de France. Et pour cause, alors Jude Bellingham évolue dans un rôle très offensif, Endrick va débarquer cet été afin de venir épauler Rodrygo et Vinicius Junior.

Mercato - PSG : Mbappé va lâcher une bombe ! https://t.co/WNPKodf6U8 pic.twitter.com/bEQ6fjl391 — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Vinicius sacrifié pour Mbappé ?

Par conséquent, selon les informations d'Eduardo Inda, le Real Madrid pourrait sacrifier Vinicius Junior pour attirer Kylian Mbappé. « Si Mbappé vient, quelqu'un devra partir parce qu'il faut gagner de l'argent. De plus, il y a des postes doublés, à moins qu'il ne joue en 9, mais Endrick sera là et il y aura aussi un problème. J'ai toujours dit qu'il y avait un grand candidat au départ et c'est une information. Je l'ai dit avant Noël et ils ont fait une révolution. Il faut vendre quelqu'un parce que c'est un compte de résultat. Je parle de Vinicius. Si Mbappé vient, quelqu'un doit partir et le Brésilien est un joueur qui permettrait au Real de gagner beaucoup d'argent », révèle le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Mbappé n'a pas encore fait son choix