Mercato - PSG : Le départ de Mbappé est prévu !

Alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, l'avenir de l'attaquant du PSG reste flou. Néanmoins, à l'inverse de 2022, le dénouement pourrait bien intervenir de façon plus précoce. Et pour cause, le capitaine des Bleus aurait l'intention d'annoncer sa décision prochainement. Et du côté du PSG, on aurait anticipé un départ de son attaquant vedette.

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et son avenir continue d'alimenter la chronique. Il faut dire que l'attaquant du PSG ne semble toujours pas avoir choisi entre une prolongation et un départ libre vers le club de son choix.

Réunion imminente entre Mbappé et Al-Khelaïfi ?

Néanmoins, vu d'Espagne, la situation semble beaucoup plus concrète. En effet selon les informations du journaliste du Chiringuito Edu Aguirre, Kylian Mbappé aurait même demandé un rendez-vous urgent à Nasser Al-Khelaïfi afin de lui annoncer sa décision, à savoir rejoindre le Real Madrid la saison prochain.

Le PSG se prépare à un départ de Mbappé