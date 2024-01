Mercato - PSG : Mbappé va lâcher une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé est bel et bien relancé. Depuis quelques jours, les informations se multiplient au sujet de l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève en juin prochain. Il est donc libre de discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et selon la presse espagnole, il compte rapidement annoncer sa décision à Nasser Al-Khelaïfi.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, depuis le 1er janvier, il est entré dans sa dernière de contrat, ce qui l'autorise à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une situation qui ravive évidemment l'intérêt du Real Madrid, principal prétendant à la signature du crack de Bondy s'il ne prolonge pas au PSG dans les prochains jours.

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un gros conseil pour son avenir https://t.co/ChF9yDuwVD pic.twitter.com/AodwmH7YUe — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Mbappé aurait demandé une réunion avec Al-Khelaïfi

D'ailleurs, vu d'Espagne, le choix de Kylian Mbappé est déjà fait, et il va très rapidement l'annoncer en interne. En effet, selon les informations du journaliste du Chiringuito Edu Aguirre, l'attaquant du PSG a réclamé une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui annoncer son intention de ne pas prolonger son contrat à Paris. Par conséquent, la direction du club de la capitale devrait être prévenue dans les prochains jours du choix de son joueur vedette.

Aucune décision prise pour le moment ?