Mercato - PSG : Coup de théâtre, une offre arrive pour Mbappé

On serait encore loin d'un accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Comme l'ont confirmé plusieurs médias, le club espagnol n'aurait pas encore bougé dans ce dossier, même si ce devrait être le cas dans les prochains jours. La proposition devrait être inférieure à celle transmise il y a deux ans. A prendre ou à laisser pour la star du PSG.

Que le PSG se rassure, Kylian Mbappé n'a pas conclu un accord dans sans dos. Contrairement à ce qui a été annoncé un peu partout en Europe, le joueur de 25 ans n'aurait pas encore donné son aval au Real Madrid. Comme le confirme Relevo ce mardi, le club espagnol n'aurait même pas encore bougé dans ce dossier Mbappé.

Le Real Madrid arrive dans le dossier

Mais selon les informations du média espagnol, la situation devrait vite évoluer. Dans les prochains jours, le Real Madrid devrait bien passer à l'action et tenter de recruter, une dernière fois, Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG.

Le club pose ses conditions

Mais le Real Madrid souhaite garder la main. La formation compte revenir avec une offre nettement inférieure à celle transmise en 2022. Et pour cause, la signature du Français ne serait plus considérée comme urgente en interne. La balle est dans le camp de Mbappé.