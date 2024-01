Mercato - PSG : Un crack va échapper à Paris ?

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau défenseur central pour remplacer Milan Skriniar, le PSG aurait activé une piste inattendue en Italie. Le club de la capitale songerait à s'attacher les services de Radu Drăgușin. Le crack du Genoa serait cependant sur les tablettes de Tottenham, qui s'activerait pour boucler son transfert.

Malgré l’arrivée de Lucas Beraldo, le PSG va devoir aller chercher un nouveau défenseur central cet hiver. Blessé contre Toulouse, Milan Skriniar devrait s’absenter de longs mois. Les dirigeants parisiens exploreraient donc de nouvelles pistes pour offrir une nouvelle solution à Luis Enrique dans le secteur défensif. Le club de la capitale penserait notamment à un crack de Serie A.

Le PSG s'attaque à Drăgușin

En effet, la Gazzetta dello Sport a annoncé que Radu Drăgușin était dans le viseur du PSG. Du haut de ses 21 ans, le défenseur du Genoa impressionne en Italie. Le Roumain serait cependant sur les tablettes d’autres clubs en Europe. Et selon la presse italienne, Tottenham serait l’équipe la mieux placée pour s’attacher les services Radu Drăgușin.

Tottenham s'active pour boucler son transfert