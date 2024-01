Mercato - OM : Feu vert pour ce transfert à 15M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur phare du Los Angeles FC, Denis Bouanga aurait le mal du pays. L'attaquant passé par Lorient ou encore l'ASSE souhaiterait retrouver le vieux continent dans un avenir proche. Selon nos informations exclusives, l'OM apprécie son profil, mais d'autres équipes de Ligue 1 comme le RC Lens ou l'OGC Nice suivent sa situation.

En rejoignant la MLS en 2022, Denis Bouanga a donné un nouveau souffle à sa carrière. Au terme d'une saison XXL sous les couleurs du Los Angeles FC, l'international gabonais a terminé meilleur marqueur de la saison régulière (20 buts), mais aussi des playoffs (4 buts). Ces statistiques pourraient lui servir de tremplin. A 29 ans, Bouanga souhaite retrouver un grand championnat en Europe.

OM : Gattuso lance un crack, il annonce du lourd https://t.co/fe96h09hh1 pic.twitter.com/Vz5q9kj7ax — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Bouanga veut retourner en Europe

« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. En 2022, j’aurai pu continuer en Europe mais Los Angeles était clairement le club qui me voulait le plus. Les dirigeants m’ont appelé quasiment tous les jours à l’époque. C’était clairement un pari mais j’ai vraiment privilégié le sportif dans mon choix. Pour moi, le niveau du championnat américain est entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1 mais il progresse très vite. C’était la première fois que je quittais la France, c’est une tout autre expérience » a confié Bouanga dans un entretien accordé à Ouest-France.

Il avait ouvert la porte à l'OM