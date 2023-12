EXCLU - Mercato : Nice et Lens chassent la même proie que l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’OGC Nice et le RC Lens envisagent quelques renforts pour le mercato d’hiver pour solidifier les arguments dans la course au podium de Ligue 1. Pour cela, les deux clubs aimeraient notamment mettre la main sur un nouvel atout offensif. Et d’après nos sources, une cible de l’OM intéresse également Aiglons et Nordistes…

Dans quelques heures, le mercato d’hiver ouvrira officiellement ses portes. Pour les clubs, c’est l’opportunité d’affiner les effectifs et de compenser les manques aperçus lors de la première partie de saison. En Ligue 1, pour l’OGC Nice et le RC Lens, il sera question d’apporter une ou deux touches supplémentaires aux groupes actuellement en place, afin de renforcer leur candidature au podium final. Les Aiglons sont parfaitement positionnés derrière le PSG, les Nordistes sont en queue de peloton européen, après avoir dû digérer un retour en Ligue des Champions jamais évident.

Denis Bouanga dans le viseur

Le RC Lens et l’OGC Nice ont la même envie de se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cela, Le 10 Sport est en mesure de communiquer une piste commune des deux clubs. Il s’agit de Denis Bouanga, en fusion du côté de la Major League Soccer. Sous les couleurs du Los Angeles FC, le Gabonais a tout simplement terminé meilleur buteur de la dernière saison (20 réalisations). A 29 ans, il ne serait pas contre un retour en France, lui qui a déjà fait le bonheur de Lorient et Saint-Etienne. Mais Bouanga souhaiterait que ce soit chez un club ambitieux, qui joue le haut de tableau. C’est le cas de Nice et Lens…

L’OM est là, mais…

Le RC Lens et l’OGC Nice sont venus aux renseignements au cœur de l’automne. Depuis, le dossier n’a pas avancé. Ni les Lensois, ni les Niçois, n’ont enclenché la marche suivante pour envisager un transfert. Un dossier à suivre. En France, c’est l’OM qui semblait jusqu’ici le plus chaud pour attirer Denis Bouanga dans ses filets. D’autant plus que le joueur est particulièrement sensible à l’écurie marseillaise… Mais financièrement, l’OM n’a pas de grands moyens. L’affaire semble beaucoup trop compliquée pour pouvoir exister à ce jour.