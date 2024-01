Mercato - OM : Cet attaquant ouvre grand la porte pour un transfert !

Alexis Brunet

L'OM va se montrer actif lors du mercato hivernal. Il y a peu nous vous annoncions d'ailleurs que Pablo Longoria était sur la piste de Denis Bouanga. Cela tombe bien l'attaquant a affirmé qu'il voulait revenir en Europe, après son passage aux Etats-Unis, et même plus particulièrement en Ligue 1.

Avec la CAN, l'effectif de l'OM va être très grandement modifié. Ils sont sept Marseillais à disputer la compétition, et le club phocéen sera affaibli sur toutes les lignes. Pablo Longoria va donc devoir réussir quelques coups lors du mercato, et un premier joueur serait sur le point de signer.

Onana a rejoint l'OM

Ce lundi, l'OM a annoncé la venue de Jean Onana par le biais d'un communiqué. Le milieu de terrain de 24 ans est arrivé en prêt du Besiktas dans lequel une option d'achat a été convenue. Dernièrement il avait été mis à l'écart par son club de Besiktas.

Bouanga veut revenir en Ligue 1