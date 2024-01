Mercato - OM : Deux transferts tombent à l’eau !

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso a réclamé du renfort à Pablo Longoria durant ce mercato hivernal. L'effectif de l'OM est décimé par les départs à la CAN en plus d'avoir montré ses limites durant la première partie de saison. Au milieu de terrain, il a été question des arrivées de Nemanja Matic et Lucien Agoumé. Finalement, aucun des deux dossiers n'ira au bout.

« Je vais être honnête avec vous: aujourd'hui, nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain. Défenseur, attaquant... On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème (blessure, suspension), on sera en difficulté numériquement. Il nous faudrait une alternative à Lodi (qui est seul au poste) et un milieu de terrain. Il faudra voir ce que le mercato offre . » Le message envoyé par Gennaro Gattuso durant la conférence de presse d'avant-match face à Thionville avait le mérite d'être clair. Pablo Longoria l'a entendu et il s'est renseigné sur deux joueurs au milieu de terrain. Or, le président de l'OM ne les signera pas.



Matic et Agoumé ne viendront pas à l'OM

Annoncés dans le viseur de l'OM, Nemanja Matic et Lucien Agoumé ne signeront pas à l'OM. Le Rennais, qui ne s'est pas acclimaté à sa nouvelle vie, souhaite quitter la Bretagne mais il ne rejoindra pas Marseille car son salaire est trop important pour le club phocéen. Agoumé de son côté va s'engager avec le FC Séville dans les prochaines heures. Il était pourtant tout proche de signer à l'OM mais le dossier a été abandonné dans les derniers instants.

Onana débarque

Ces deux transferts annulés profitent donc à Jean Onana. Mis à l'écart par Besiktas, le Camerounais va bel et bien s'engager avec l'OM. Il est arrivé dimanche soir et passe sa visite médicale ce lundi. Le milieu de terrain connait bien la Ligue puisqu'il a évolué au LOSC, aux Girondins de Bordeaux et au RC Lens. C'est le premier transfert de l'hiver pour l'OM et ça ne devrait pas être le dernier.