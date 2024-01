Mercato - OM : Jackpot pour Gattuso après son coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de voir débarquer du renfort cet hiver et principalement au milieu de terrain, Gennaro Gattuso n'avait pas hésité à envoyer un message très cash ces derniers jours en conférence de presse. Et il semblerait que l'entraîneur italien ait été entendu, avec la signature imminente de Jean Onana du côté de l'OM.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Gennaro Gattuso annonçait la grande priorité de l'OM pour ce mercato hivernal avec l'arrivée impérative d'un nouveau milieu de terrain : « Au niveau numérique, on va dire qu'à l'heure actuelle on a besoin d'un milieu de terrain. Les attaquants, les défenseurs, nous réussirons à gérer un peu. Mais si quelque chose se passe pour un de nos milieux... C'est le secteur où on a le plus de problèmes au niveau numérique », indiquait l'entraîneur italien, qui n'a donc pas hésité à mettre faire pression sur la direction de l'OM pour le recrutement.

OM : Gattuso prend une décision forte https://t.co/vFhj9JH8tZ pic.twitter.com/KdUXtDlNfm — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Gattuso voulait un milieu qui parle français

Mais Gattuso avait également une autre condition pour les joueurs susceptibles de débarquer à l'OM cet hiver : « On veut quelqu'un qui connaisse déjà un peu ce championnat, qui connaît la France, qui parle français aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de temps à perdre, on a un match toutes les semaines, donc on ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un qui n'est pas encore prêt au niveau de l'adaptation, au niveau mental », a précisé le technicien marseillais. Et il a été entendu par la direction de l'OM...

Onana débarque à l'OM